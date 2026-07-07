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Главная Киев В Дарницком районе Киева завершили поисковые работы: какова ситуация

В Дарницком районе Киева завершили поисковые работы: какова ситуация

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 09:59
В Дарницком районе завершились поиски: погибли 11 человек
Расчистка завалов в Киеве после атаки 6 июля. Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева сотрудники экстренных служб завершили поисковую операцию и приступили к восстановительным работам на месте ночного удара 6 июля, в то же время в Подольском районе разбор завалов продолжается до сих пор. Общее число жертв вражеской атаки в столице достигло 19 погибших, ещё 58 человек, в том числе семеро детей, получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, передает Новини.LIVE.

В Киеве частично завершили поисково-спасательные работы после атаки 6 июля

Спасатели расчистили и вывезли 300 кубических метров обломков строительных конструкций и мусора в Дарницком районе столицы и завершили этап поисково-спасательных работ. К ликвидации разрушений на этом участке были привлечены 183 сотрудника и 99 единиц специальной техники ГСЧС. Также психологическую поддержку от ведомства получили 77 граждан.

Київ розбір завалів
Здание, разрушенное в результате российского удара. Фото: ГСЧС

В настоящее время в районе начались и продолжаются аварийно-восстановительные работы. Именно здесь в результате вражеского воздушного удара, произошедшего в ночь на 6 июля, погибли 11 человек.

Розбір завалів в Києві
Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

Параллельно с этим в Подольском районе Киева спасатели непрерывно работали в течение всей ночи, и разбор завалов там все еще продолжается. В этой части города зафиксирована гибель восьми человек.

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Спасатели ведут поисковые работы. Фото: ГСЧС

В целом же массированный удар российских войск унес жизни 19 жителей столицы. Кроме того, травмы и ранения различной степени тяжести получили 58 горожан, среди которых семь детей.

Новини.LIVE также сообщали о разрушительных последствиях российской атаки в городе Вишневом, что в Киевской области. Там 6 июля в результате атаки были полностью уничтожены дома на пяти улицах. По последним данным, в результате серии взрывов без газоснабжения остались 300 домохозяйств.

Также корреспонденты Новини.LIVE показали последствия многочисленных ударов 6 июля в столице. В городе повреждены десятки домов, нанесены огромные убытки.

Киев ГСЧС завалы Дарницкий район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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