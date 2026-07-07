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Головна Київ У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи: яка ситуація

У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи: яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 09:59
У Дарницькому районі завершили пошуки: загинули 11 людей
Розбір завалів в Києві після атаки 6 липня. Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі Києва надзвичайники завершили пошукову операцію та перейшли до відновлювальних робіт на місці нічного удару 6 липня, водночас у Подільському районі розбір завалів досі триває. Загальна кількість жертв ворожої атаки у столиці сягнула 19 загиблих, ще 58 людей, серед яких семеро дітей, дістали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

У Києві частково завершили пошуково-рятувальні роботи після атаки 6 липня

Рятувальники розчистили та вивезли 300 кубічних метрів уламків будівельних конструкцій і сміття в Дарницькому районі столиці, та закінчили етап пошуково-рятувальних робіт. До ліквідації руйнувань на цій локації залучали 183 співробітників та 99 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Також психологічну підтримку від відомства отримали 77 громадян.

Київ розбір завалів
Зруйнований будинок російським ударом. Фото: ДСНС

Наразі у районі розпочалися та продовжуються аварійно-відновлювальні заходи. Саме тут внаслідок ворожого повітряного нападу, який відбувся в ніч на 6 липня, обірвалося життя 11 людей.

Розбір завалів в Києві
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Паралельно з цим у Подільському районі Києва надзвичайники безперервно працювали протягом усієї ночі, і розбір завалів там усе ще триває. У цій частині міста зафіксовано загибель вісьмох осіб.

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Київ наслідки удару ракетами по місту
Рятувальники ведуть пошукові роботи. Фото: ДСНС

Загалом же масований удар російських військ забрав життя 19 мешканців столиці. Окрім того, травми та поранення різного ступеня важкості отримали 58 містян, серед яких є семеро дітей.

Новини.LIVE також повідомляли про руйнівні наслідки російської атаки у місті Вишневе, що у Київській області. Там, 6 липня, внаслідок атаки було повністю знищено будинки на п'яти вулицях. За останніми даними внаслідок низки вибухів без газопостачання залишилось 300 домогосподарств. 

Також кореспонденти Новини.LIVE показали наслідки у столиці від численних прильотів 6 липня. У місті пошкоджені десятки будинків, є величезні збитки.

Київ ДСНС завали Дарницький район
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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