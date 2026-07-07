У Дарницькому районі завершили пошуки: загинули 11 людей

Розбір завалів в Києві після атаки 6 липня. Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі Києва надзвичайники завершили пошукову операцію та перейшли до відновлювальних робіт на місці нічного удару 6 липня, водночас у Подільському районі розбір завалів досі триває. Загальна кількість жертв ворожої атаки у столиці сягнула 19 загиблих, ще 58 людей, серед яких семеро дітей, дістали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

У Києві частково завершили пошуково-рятувальні роботи після атаки 6 липня

Рятувальники розчистили та вивезли 300 кубічних метрів уламків будівельних конструкцій і сміття в Дарницькому районі столиці, та закінчили етап пошуково-рятувальних робіт. До ліквідації руйнувань на цій локації залучали 183 співробітників та 99 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Також психологічну підтримку від відомства отримали 77 громадян.

Зруйнований будинок російським ударом. Фото: ДСНС

Наразі у районі розпочалися та продовжуються аварійно-відновлювальні заходи. Саме тут внаслідок ворожого повітряного нападу, який відбувся в ніч на 6 липня, обірвалося життя 11 людей.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Паралельно з цим у Подільському районі Києва надзвичайники безперервно працювали протягом усієї ночі, і розбір завалів там усе ще триває. У цій частині міста зафіксовано загибель вісьмох осіб.

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Рятувальники ведуть пошукові роботи. Фото: ДСНС

Загалом же масований удар російських військ забрав життя 19 мешканців столиці. Окрім того, травми та поранення різного ступеня важкості отримали 58 містян, серед яких є семеро дітей.

Новини.LIVE також повідомляли про руйнівні наслідки російської атаки у місті Вишневе, що у Київській області. Там, 6 липня, внаслідок атаки було повністю знищено будинки на п'яти вулицях. За останніми даними внаслідок низки вибухів без газопостачання залишилось 300 домогосподарств.

Також кореспонденти Новини.LIVE показали наслідки у столиці від численних прильотів 6 липня. У місті пошкоджені десятки будинків, є величезні збитки.