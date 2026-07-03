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Главная Киев В Дарницком районе под завалами до сих пор могут находиться тела: репортаж

В Дарницком районе под завалами до сих пор могут находиться тела: репортаж

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Дата публикации 3 июля 2026 13:38
Последствия атаки на Дарницкий район: новые подробности обстрела 2 июля
Расчистка завалов в доме в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Дарницком районе Киева 3 июля по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы в месте, где в результате ракетного удара была наполовину разрушена девятиэтажка. В настоящее время там сохраняется высокая угроза обрушения поврежденных взрывом жилых домов, поэтому спасатели с помощью тяжелой техники постепенно расчищают завалы девятиэтажного дома. Тем временем жители близлежащих домов и неравнодушные киевляне приносят к месту трагедии цветы и игрушки.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места событий.

В Дарницком районе Киева могут обрушиться обстрелянные дома

Российская атака в целом унесла жизни уже 30 киевлян, более 50 горожан госпитализированы, среди них есть тяжелораненые дети.

Дарницький район руїни будинку
Спасатели разбирают дом этаж за этажом. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Кинологи и сотрудники ГСЧС продолжают пошагово поднимать многотонные бетонные плиты на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в Дарницком районе столицы. В девятиэтажке полностью обрушился подъезд с первого по шестой этаж. Для расчистки завалов задействованы специальные буровые и экскаваторные машины, однако работу специалистов существенно затрудняет опасность нового обрушения.

Взрывная волна серьезно деформировала как уцелевшие конструкции самого многоэтажного дома, так и соседние пятиэтажные дома. В целом в этом квартале повреждён целый жилой массив — коммунальщики ещё со вчерашнего дня закрывают выбитые окна ОСБ-плитами и защитной плёнкой.

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Официально пропавшими без вести в эпицентре удара считаются ещё восемь человек, которые до сих пор могут находиться под массивными обломками.

Пошуково рятувальні роботи ДСНС
Уборка обломков и мусора. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В начале операции в этом месте удалось спасти 17 человек, большинство из которых были извлечены невредимыми в первые же часы после попадания. Среди пациентов в тяжелом состоянии находятся трое детей, в том числе пятилетняя девочка и годовалый мальчик. Сейчас врачи продолжают бороться за их жизни.

Несмотря на то, что разборка конструкций не прекращается ни на минуту, неравнодушные люди уже начали приносить к разрушенному дому цветы и детские игрушки в память о жертвах российского террора.

День трауру 3 липня Київ
Киевляне приносят сладости и игрушки к месту трагедии. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидает визита в Украину специальных представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров уже провел с ними соответствующие переговоры.

Отдельно пресс-секретарь ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что атака на Киев 2 июля была абсолютно нетипичной и установила несколько антирекордов. Россияне одновременно применили наибольшее количество баллистических ракет по Киеву за все годы войны — 28 штук. Также эксперты заметили большое количество остатков от модифицированных дронов-приманок и баражирующих боеприпасов типа «Бандероль».

Вместе с тем в Киеве до сих пор не решена проблема с укрытиями. В Деснянском районе Киева имеющиеся укрытия могут одновременно разместить около 45% местных жителей. Несмотря на это, во время сигналов воздушной тревоги большинство населения ими не пользуется.

Киев обстрелы Дарницкий район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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