Наслідки атаки на Дарницький район: нові подробиці обстрілу 2 липня

Розбір завалів у будинку в Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Дарницькому районі Києва 3 липня досі тривають пошуково-рятувальні роботи, де внаслідок удару ракетою було наполовину зруйновано дев'ятиповерхівку. Наразі там зберігається висока загроза обвалу пошкоджених вибухом житлових будинків, тому рятувальники за допомогою важкої техніки поступово розбирають завали дев'ятиповерхівки. Тим часом мешканці прилеглих будинків та небайдужі кияни приносять до місця трагедії квіти та іграшки.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з місця подій.

У Дарницькому районі Києва можуть обвалитися обстріляні будинки

Російська атака загалом забрала життя вже 30 киян, понад 50 містян госпіталізовані, серед яких є важкопоранені діти.

Рятувальники розбирають по поверхах будинок. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Кінологи та співробітники ДСНС продовжують покроково підіймати багатотонні бетонні плити на місці влучання ворожої ракети у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі столиці. У дев'ятиповерхівці повністю склався під'їзд із першого по шостий поверх. Для зачищення завалів залучено спеціальні бурові та екскаваторні машини, проте роботу фахівців суттєво ускладнює небезпека нового обвалу.

Вибухова хвиля серйозно деформувала як вцілілі конструкції самої багатоповерхівки, так і сусідні п'ятиповерхові будинки. Загалом у цьому кварталі пошкоджено цілий масив житла — комунальники ще відучора закривають вибиті вікна ОСБ-плитами та захисною плівкою.

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Офіційно зниклими безвісти в епіцентрі удару вважаються ще восьмеро осіб, які досі можуть перебувати під масивними уламками.

Прибирання уламків та сміття. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На початку операції в цій локації вдалося врятувати 17 людей, більшість із яких дістали неушкодженими у перші ж години після влучання. Серед пацієнтів у важкому стані перебувають троє дітей, зокрема п'ятирічна дівчинка та однорічний хлопчик. Зараз лікарі продовжують боротися за їхні життя.

Попри те, що розбір конструкцій не зупиняється ані на мить, небайдужі люди вже почали приносити до зруйнованого будинку квіти та дитячі іграшки в пам'ять про жертв російського терору.

Кияни зносять солодощі та іграшки до місця трагедії. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом очікує на візит до України спеціальних представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров уже провів із ними відповідні контакти.

Окремо речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що атака на Київ 2 липня була абсолютно нетиповою та встановила кілька антирекордів. Росіяни одночасно застосували найбільшу кількість балістичних ракет по Києву за всі роки війни — 28 штук. Також експерти помітили велику кількість решток з модифікованих дронів-приманок та баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

Разом з тим в Києві досі не розв'язали проблему з укриттями. У Деснянському районі Києва наявні укриття можуть одночасно розмістити близько 45% місцевих жителів. Попри це, під час сигналів повітряної тривоги більшість населення ними не користується.