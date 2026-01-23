В Департаменте финансов КГГА проходят обыски

В Департаменте финансов КГГА проходят следственные действия
В пятницу, 23 января, в Департаменте финансов КГГА с самого утра продолжаются обыски. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины.
Об этом информирует пресс-служба КГГА.
Отмечается, что директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении.
Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.
Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов.
В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению.
В то же время в рамках уголовного производства следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент, якобы, нанес ущерб бюджету Киева.
Отмечается, что с самого утра 23 января продолжаются обыски — сначала по месту жительства директора Департамента, затем — в служебных кабинетах.
По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.
В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности.
"Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий", — говорится в сообщении.
