В Департаменте финансов КГГА проходят обыски

В пятницу, 23 января, в Департаменте финансов КГГА с самого утра продолжаются обыски. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Отмечается, что директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении.

Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов.

В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению.

В то же время в рамках уголовного производства следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент, якобы, нанес ущерб бюджету Киева.

Отмечается, что с самого утра 23 января продолжаются обыски — сначала по месту жительства директора Департамента, затем — в служебных кабинетах.

По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности.

"Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий", — говорится в сообщении.

