Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Департаменте финансов КГГА проходят следственные действия

В Департаменте финансов КГГА проходят следственные действия

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 15:51
В Департаменте финансов КГГА проходят обыски
Здание КГГА. Фото: Киевский городской совет/Facebook

В пятницу, 23 января, в Департаменте финансов КГГА с самого утра продолжаются обыски. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Реклама
Читайте также:

В Департаменте финансов КГГА продолжаются обыски — детали

Отмечается, что директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении.

Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов.

В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению.

В то же время в рамках уголовного производства следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент, якобы, нанес ущерб бюджету Киева.

Отмечается, что с самого утра 23 января продолжаются обыски — сначала по месту жительства директора Департамента, затем — в служебных кабинетах.

По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности.

"Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий", — говорится в сообщении.

В КМДА тривають обшуки
Скриншот сообщения КГГА/сайт

Напомним, что недавно прошли обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни.

Кроме того, 20 января, правоохранители проводили обыски на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

Виталий Кличко Киев обыски КГГА расследование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации