Головна Київ У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії — що відомо

У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 15:51
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки
Будівля КМДА. Фото: Київська міська рада/Facebook

У п'ятницю, 23 січня, у Департаменті фінансів КМДА від самого ранку тривають обшуки. Їх здійснюють представники Національної поліції України.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Читайте також:

У Департаменті фінансів КМДА тривають обшуки — деталі

Зазначається, що директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру.

Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.

На виконання цього рішення у 2020 році Департамент фінансів підготував і реалізував випуск облігацій внутрішніх місцевих позик.

У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання. 

Водночас у межах кримінального провадження слідство називає ці дії неправомірними та стверджує, що цим Департамент, нібито, завдав збитків бюджету Києва.

Зазначається, що від самого ранку 23 січня тривають обшуки — спочатку за місцем проживання директора Департаменту, потім — у службових кабінетах.

За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи. Усі запитувані матеріали та документи були надані слідству в повному обсязі. 

У Департаменті фінансів наголошують, що йдеться про рішення 2020 року, та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості.

"Департамент, співпрацюючи зі слідством, буде відстоювати свою позицію щодо правомірності і законності своїх дій", — йдеться у повідомленні.

В КМДА тривають обшуки
Скриншот повідомлення КМДА/сайт

Нагадаємо, що нещодавно відбулися обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці.

Крім того, 20 січня, правоохоронці проводили обшуки на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

Віталій Кличко Київ обшуки КМДА розслідування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
