Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Деснянской РГА объяснили, почему Троещина до сих пор без тепла

В Деснянской РГА объяснили, почему Троещина до сих пор без тепла

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 17:38
В Деснянской РГА объяснили, почему Троещина до сих пор без тепла
Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

На Троещине до сих пор не восстановлено теплоснабжение. Часть Лесного массива удалось подключить к альтернативным источникам тепла, однако большинство района остается без отопления.

Об этом сообщил председатель Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов в интервью РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

Троещина осталась без отопления

"Когда будет восстановлено тепло, я не знаю. Никто не знает. ТЭЦ-6 — это режимный объект, на который не пускают даже полицию", — отметил Бахматов.

Он добавил, что главная причина проблемы заключается в полной зависимости района от ТЭЦ-6.

"Возможно возобновление теплоснабжения в этом сезоне. В то же время необходимо обсудить подготовку к следующему отопительному сезону", — подчеркнул он.

Бахматов также отметил, что город не создал альтернативных источников тепла в условиях военного времени, тогда как обеспечение безопасности населения требует диверсифицированного энергоснабжения. Без таких мер подобные кризисные ситуации могут повторяться.

Напомним, что сейчас аварийные бригады вынуждены работать по 14 часов, чтобы вернуть тепло в дома киевлян.

А до этого стало известно, что в Киеве без тепла осталось более 1600 домов.

Киев сфера энергетики отопление Троещина Максим Бахматов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации