В Деснянской РГА объяснили, почему Троещина до сих пор без тепла

На Троещине до сих пор не восстановлено теплоснабжение. Часть Лесного массива удалось подключить к альтернативным источникам тепла, однако большинство района остается без отопления.

Об этом сообщил председатель Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов в интервью РБК-Украина.

"Когда будет восстановлено тепло, я не знаю. Никто не знает. ТЭЦ-6 — это режимный объект, на который не пускают даже полицию", — отметил Бахматов.

Он добавил, что главная причина проблемы заключается в полной зависимости района от ТЭЦ-6.

"Возможно возобновление теплоснабжения в этом сезоне. В то же время необходимо обсудить подготовку к следующему отопительному сезону", — подчеркнул он.

Бахматов также отметил, что город не создал альтернативных источников тепла в условиях военного времени, тогда как обеспечение безопасности населения требует диверсифицированного энергоснабжения. Без таких мер подобные кризисные ситуации могут повторяться.

Напомним, что сейчас аварийные бригады вынуждены работать по 14 часов, чтобы вернуть тепло в дома киевлян.

А до этого стало известно, что в Киеве без тепла осталось более 1600 домов.