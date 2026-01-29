У Деснянській РДА пояснили, чому Троєщина досі без тепла

Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

На Троєщині досі не відновлено теплопостачання. Частину Лісового масиву вдалося підключити до альтернативних джерел тепла, проте більшість району залишається без опалення.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов в інтервʼю РБК-Україна.

Троєщина лишилась без опалення

"Коли буде відновлено тепло, я не знаю. Ніхто не знає. ТЕЦ-6 —це режимний обʼєкт, на який не пускають навіть поліцію", — зазначив Бахматов.

Він додав, що головна причина проблеми полягає у повній залежності району від ТЕЦ-6.

"Можливе відновлення теплопостачання цього сезону. Водночас необхідно обговорити підготовку до наступного опалювального сезону", — підкреслив він.

Бахматов також наголосив, що місто не створило альтернативних джерел тепла в умовах воєнного часу, тоді як забезпечення безпеки населення потребує диверсифікованого енергопостачання. Без таких заходів подібні кризові ситуації можуть повторюватися.

Нагадаємо, що наразі аварійні бригади вимушені працювати по 14 годин, щоб повернути тепло в будинки киян.

А до цього стало відомо, що у Києві без тепла залишилось більше ніж 1600 будинків.