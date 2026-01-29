Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Деснянській РДА пояснили, чому Троєщина досі без тепла

У Деснянській РДА пояснили, чому Троєщина досі без тепла

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 17:38
У Деснянській РДА пояснили, чому Троєщина досі без тепла
Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

На Троєщині досі не відновлено теплопостачання. Частину Лісового масиву вдалося підключити до альтернативних джерел тепла, проте більшість району залишається без опалення.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов в інтервʼю РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Троєщина лишилась без опалення

"Коли буде відновлено тепло, я не знаю. Ніхто не знає. ТЕЦ-6 —це режимний обʼєкт, на який не пускають навіть поліцію", — зазначив Бахматов.

Він додав, що головна причина проблеми полягає у повній залежності району від ТЕЦ-6.

"Можливе відновлення теплопостачання цього сезону. Водночас необхідно обговорити підготовку до наступного опалювального сезону", — підкреслив він.

Бахматов також наголосив, що місто не створило альтернативних джерел тепла в умовах воєнного часу, тоді як забезпечення безпеки населення потребує диверсифікованого енергопостачання. Без таких заходів подібні кризові ситуації можуть повторюватися.

Нагадаємо, що наразі аварійні бригади вимушені працювати по 14 годин, щоб повернути тепло в будинки киян. 

А до цього стало відомо, що у Києві без тепла залишилось більше ніж 1600 будинків.

Київ сфера енергетики опалення Троєщина Максим Бахматов
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації