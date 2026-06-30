В Деснянском районе Киева открыли Аллею славы: фото

Аллея славы в Деснянском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В Деснянском районе Киева 30 июня открыли Аллею славы. Ее создали без бюджетного финансирования, а концепцию мемориала разрабатывали совместно с семьями погибших защитников и ветеранами.

Об этом сообщил глава района Максим Бахматов во время открытия Аллеи, передает корреспондент Новини.LIVE.

Открытие Аллеи славы в Деснянском районе Киева

Бахматов рассказал, что Аллея славы была создана без финансирования из городского или государственного бюджета. По его словам, средства собирались силами местной общины, благотворителями и при поддержке бизнеса.

Аллея славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие Аллеи славы в Деснянском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Церемония открытия Аллеи славы. Фото: Новини.LIVE

Работа над проектом началась после обращения жителей осенью 2025 года. Концепцию мемориала выбирали совместно с семьями погибших защитников и ветеранами.

"299 человек поддержали вариант со стелами и монохромными портретами. Только один человек выбрал вариант с рекламными конструкциями", — сказал председатель Деснянской РГА.

По его словам, портреты героев изготовлены по технологии, которая имеет гарантию 25 лет и устойчива к погодным условиям.

Как писали Новости.LIVE, 30 июня в Киеве простились с пилотом Богданом Загорулько. Он погиб 16 июня в Хмельницкой области, выполняя полет в соответствии с боевым приказом.

Кроме того, сегодня в столице произошло смертельное ДТП в Подольском районе. В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие.