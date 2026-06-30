ДТП в Киеве 30 июня — в Подольском районе смертельная авария

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Подольском районе Киева 30 июня произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в результате аварии есть погибшие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Смертельное ДТП в Киеве

Известно, что смертельное ДТП произошло в Подольском районе Киева. В настоящее время на месте работают правоохранители и другие соответствующие службы.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Эвакуация автомобиля после ДТП. Фото: Новини.LIVE

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По данным Главного управления Нацполиции в Киеве, пострадали пять автомобилей. Погиб один человек и пострадавшие.

"21-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Ивана Выговского, столкнулся с автомобилем Merсеdes, который двигался в попутном направлении во второй полосе движения, а дальше допустил еще одно столкновение — с автомобилем Daewoo Lanos. В дальнейшем неуправляемый BMW выехал на полосу Hya, двигались навстречу", — говорится в сообщении.

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В результате 51-летняя водитель Hyundai погибла на месте происшествия. Также травмы получили 21-летний водитель BMW и его 25-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 июня смертельное ДТП произошло в Броварах Киевской области. В результате столкновения автомобиля и автобуса погибли двое детей, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести.

А 5 июня водитель автомобиля Mercedes-Benz на скорости 150 км/ч въехал в подземный переход. Это привело к гибели четырех человек. Авария произошла на Чоколевском бульваре.

После этого резонансного ДТП вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов призвал реформировать систему подготовки водителей. Действующая система не дает надлежащей оценки готовности человека к участию в дорожном движении.

В то же время соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко заявил, что в Киеве создают условия для ДТП. По его словам, в городе строят "взлетные полосы", на которых водителям хочется разгоняться.