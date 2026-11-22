В Димере после удара со стороны РФ 14 человек не выходят на связь: Зеленский
Ua ru
22 ноября 2026 10:35
Срочная новость
В воскресенье, 22 ноября, после российского удара с помощью дрона по поселку Димер Киевской области 14 человек не выходят на связь. В результате удара частично разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спасатели уже эвакуировали девять человек и локализовали пожар. Под завалами еще могут находиться люди.
Новость пополняется...
Реклама
Читайте также: