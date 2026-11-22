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У неділю, 22 листопада, після російської атаки дроном на селище Димер Київської області 14 людей не виходять на зв’язок. Унаслідок удару частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей та локалізували пожежу. Під завалами ще можуть перебувати люди.

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