Атака дронов на Киев: беспилотник упал на многоэтажный дом

В Днепровском районе Киева дрон упал на многоэтажный дом
Жилой многоэтажный дом в Днепровском районе Киева пострадал в результате падения вражеского беспилотника, внутри здания вспыхнул пожар. По предварительной информации мэра Виталия Кличко, к поврежденному объекту уже направляются бригады всех профильных служб.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Новини.LIVE.
В Киеве на многоэтажку упал дрон
В Днепровском районе Киева в среду, 9 сентября, был зафиксирован пожар в жилом многоквартирном доме в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
По предварительным данным, дрон упал непосредственно на здание, после чего внутри возник пожар. К месту происшествия незамедлительно выехали подразделения экстренных служб для тушения пламени, оценки масштабов разрушений и проверки наличия пострадавших.
В настоящее время в Киеве и по области, а также в прилегающих регионах объявлен желтый уровень воздушной тревоги из-за налета вражеских дронов.
Киев непрерывно подвергается атакам российских войск. Сегодня утром, 9 сентября, пострадали шесть человек. В Дарницком районе российский дрон поразил 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей. Взрыв разрушил стены, а на 12-м этаже вспыхнул пожар.