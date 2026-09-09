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Главная Киев В Днепровском районе Киева дрон упал на многоэтажный дом

В Днепровском районе Киева дрон упал на многоэтажный дом

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9 сентября 2026 13:12
Атака дронов на Киев: беспилотник упал на многоэтажный дом
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Жилой многоэтажный дом в Днепровском районе Киева пострадал в результате падения вражеского беспилотника, внутри здания вспыхнул пожар. По предварительной информации мэра Виталия Кличко, к поврежденному объекту уже направляются бригады всех профильных служб.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Новини.LIVE.

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В Киеве на многоэтажку упал дрон

В Днепровском районе Киева в среду, 9 сентября, был зафиксирован пожар в жилом многоквартирном доме в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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Предупреждение о последствиях. Фото: скриншот

По предварительным данным, дрон упал непосредственно на здание, после чего внутри возник пожар. К месту происшествия незамедлительно выехали подразделения экстренных служб для тушения пламени, оценки масштабов разрушений и проверки наличия пострадавших.

В настоящее время в Киеве и по области, а также в прилегающих регионах объявлен желтый уровень воздушной тревоги из-за налета вражеских дронов.

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Киев непрерывно подвергается атакам российских войск. Сегодня утром, 9 сентября, пострадали шесть человек. В Дарницком районе российский дрон поразил 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей. Взрыв разрушил стены, а на 12-м этаже вспыхнул пожар.

Виталий Кличко Киев обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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