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Головна Київ В Дніпровському районі Києва дрон впав на багатоповерхівку

В Дніпровському районі Києва дрон впав на багатоповерхівку

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9 вересня 2026 13:12
Атака дронів на Київ: безпілотник упав на багатоповерхівку
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Житлова багатоповерхівка в Дніпровському районі Києва постраждала через падіння ворожого безпілотника, всередині будівлі спалахнула пожежа. За попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, до пошкодженого об'єкта вже прямують бригади всіх профільних служб.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Новини.LIVE.

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У Києві на багатоповерхівку впав дрон

У Дніпровському районі Києва в середу, 9 вересня, було зафіксовано пожежу в житловому багатоквартирному будинку внаслідок інциденту з безпілотним літальним апаратом. Про це поінформував міський голова Віталій Кличко.

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Попередження про наслідки. Фото: скриншот

За попередніми даними, дрон упав безпосередньо на споруду, після чого всередині виникло займання. До місця події невідкладно виїхали підрозділи екстрених служб для гасіння полум'я, оцінки масштабів руйнувань та перевірки наявності потерпілих.

Наразі в Києві та по області, а також в прилеглих регіонах оголошений жовтий рівень повітряної тривоги через наліт ворожих дронів.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Київ безперервно перебуває під атаками російських військ. Вранці сьогодні, 9 вересня, постраждали шестеро людей. У Дарницькому районі російський дрон поцілив у 24-поверховий житловий дім на рівні 11-12 поверхів. Там вибухом зруйнувало стіни, а на 12-му поверсі спалахнула пожежа.

Віталій Кличко Київ обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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