Энергетик на территории разрушенной ТЭЦ. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ежедневно киевляне подают десятки тысяч жалоб на отсутствие света. Чтобы справиться с авариями, на улицах столицы непрерывно работают более 70 бригад ДТЭК. В компании пояснили, что в первую очередь электричество восстанавливают на объектах критической инфраструктуры, а уже потом приступают к жилым домам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель "ДТЭК Киевские электросети" Александр Кожухар.

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Нагрузка на сети и работа бригад ДТЭК

Ежедневно жители столицы массово жалуются на отключения электроэнергии. Чтобы оперативно устранять последствия аварий, "ДТЭК Киевские электросети" ежедневно выводит на смены более семидесяти ремонтных бригад.

"Давайте так, чтобы мы все одинаково понимали. За день в Киевской электрической сети поступают десятки тысяч обращений. У нас ежедневно работает до 70, а иногда и больше бригад по восстановлению электроснабжения", — отметил Кожухар.

Из-за огромного количества поломок диспетчеры не могут отправлять мастеров хаотично. В компании действует четкое правило: сначала свет включают там, где остановилась критическая инфраструктура. Как только такие объекты восстановлены, бригады отправляются на те линии, к которым подключено наибольшее количество людей. Далее энергетики оценивают, насколько сложна авария и можно ли её быстро устранить.

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"И мы начинаем восстанавливать именно в порядке приоритетности. То есть в зависимости от количества обесточенных потребителей, наличия критической инфраструктуры среди обесточенных энергообъектов. Эти объекты обслуживаются в первую очередь. Далее — по степени сложности и по степени возможности устранения", — рассказал представитель ДТЭК.

Часто киевляне жалуются, что сидят без электричества значительно дольше, чем другие. Отвечая на вопрос о таких проблемных адресах, Кожухар предложил разбираться с каждым случаем отдельно.

"Мы подробно разберемся в причинах, почему так долго не было электроснабжения. Основные моменты типичны, я вам рассказал", — подытожил специалист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российская армия изменила тактику обстрелов, выбирая конкретную область в качестве главной цели на несколько суток подряд. По словам Владимира Зеленского, враг наносит удары по всему сразу, прицельно уничтожая сети и подстанции.

Последствия таких атак уже ощущает Киевская область, где только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК, из-за чего в области продолжаются отключения света. Резкие скачки нагрузки после ее восстановления провоцируют новые аварии.

Чтобы помочь украинским городам выдержать зимний террор, Евросоюз готовит экстренный пакет поддержки. Как объявил премьер-министр Сергей Корецкий, в него войдут генераторы, автобусы, а также оборудование для мостов и переправ.