Енергетик на території знищеної ТЕЦ. Фото ілюстративне: ДТЕК

Щодня кияни залишають десятки тисяч скарг на відсутність світла. Щоб впоратися з аваріями, на вулицях столиці безперервно працюють понад 70 бригад ДТЕК. У компанії пояснили, що найперше електрику повертають на об'єкти критичної інфраструктури, а вже потім беруться за житлові будинки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив представник "ДТЕК Київські електромережі" Олександр Кожухар.

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Навантаження на мережі та робота бригад ДТЕК

Щодня мешканці столиці масово скаржаться на відключення електроенергії. Аби оперативно ліквідовувати наслідки аварій, "ДТЕК Київські електромережі" щодня виводить на зміни понад сімдесят ремонтних бригад.

"Давайте так, щоб ми всі однаково розуміли. За день в Київській електричній мережі є десятки тисяч звернень. У нас щоденно працює до 70-ти інколи і більше бригад по відновленню електропостачання", — зазначив Кожухар.

Через величезну кількість поломок диспетчери не можуть відправляти майстрів хаотично. У компанії діє чітке правило, що спочатку світло дають туди, де зупинилася критична інфраструктура. Як тільки такі об'єкти заживлені, бригади їдуть потім на ті лінії, до яких підключено найбільше людей. Далі енергетики вже дивляться, наскільки складною є аварія і чи можна її швидко усунути.

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"І ми починаємо відновлювати саме по пріоритетності. Тобто, в залежності від кількості споживачів, які знеструмлені, наявності критичної інфраструктури знеструмлених енергооб'єктів. Ці об'єкти відпрацьовуються пріоритетно. Далі по ступені складності і по ступені можливості це усувати", — розповів представник ДТЕК.

Часто кияни скаржаться, що сидять без електрики значно довше за інших. Відповідаючи на запитання про такі проблемні адреси, Кожухар запропонував розбиратися з кожним випадком окремо.

"Ми детально розберемося в причинах, чому так тривало не були електропостачання. Основні моменти типові, я вам розповів", — підсумував фахівець.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська армія змінила тактику обстрілів, обираючи конкретну область як головну мішень на кілька діб поспіль. За словами Володимира Зеленського, ворог б'є по всьому одразу, прицільно знищуючи мережі та підстанції.

Наслідки таких атак уже відчуває Київщина, де лише за останній тиждень росіяни пошкодили там 10 енергооб'єктів ДТЕК, через що в області тривають відключення світла. Різкі стрибки навантаження після його повернення провокують нові аварії.

Щоб допомогти українським містам витримати зимовий терор, Євросоюз готує екстрений пакет підтримки. Як анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький, до нього увійдуть генератори, автобуси, а також обладнання для мостів і переправ.