Аварийные отключения в Киеве — что известно о ситуации

В Киеве по состоянию на 14 января продолжаются экстренные отключения электроэнергии. По текущей ситуации, электроснабжение подается неравномерно: в среднем свет появляется примерно на три часа, после чего перерыв может длиться до десяти часов. Время восстановления подачи электроэнергии может меняться, поскольку энергосистема столицы работает в аварийных условиях.

Об этом предупредили в ДТЭК.

Энергетики объяснили, что сейчас на стабильность электроснабжения дополнительно влияют погодные факторы и перегрузки сетей, что затрудняет соблюдение даже ориентировочных графиков. В связи с этим жителей столицы просят учитывать возможные колебания продолжительности отключений.

Также энергетики объяснили, почему отключения света иногда могут быть очень длительными. Если электроэнергии по конкретному адресу нет более 12 часов, это может свидетельствовать не об общих ограничениях, а о локальной аварии. В таком случае рекомендуется проверить информацию через официальные сервисы ДТЭК Киевские электросети.

При отсутствии зафиксированной аварии жителям советуют обратиться в ЖЭК или ОСМД для проверки внутренних сетей дома и, при необходимости, подачи заявки энергетикам.

Напомним, в Минэнерго и Укрэнерго предупредили о составе ситуацию с электроснабжением для нескольких областей Украины. Кое-где графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют.

Тем временем нардепы обвиняют мэра столицы Виталия Кличко в ненадлежащей подготовке Киева к блэкаутам. Некоторые предполагают, что в случае ухудшения ситуации киевлян придется эвакуировать.