Головна Київ В ДТЕК пояснили, чому в Києві нема світла по 12 годин

В ДТЕК пояснили, чому в Києві нема світла по 12 годин

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:19
Аварійні відключення в Києві — що відомо про ситуацію
Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві станом на 14 січня тривають екстрені відключення електроенергії. За поточною ситуацією, електропостачання подається нерівномірно: в середньому світло з'являється приблизно на три години, після чого перерва може тривати до десяти годин. Час відновлення подачі електроенергії може змінюватися, оскільки енергосистема столиці працює в аварійних умовах.

Про це попередили в ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла в Києві не по графікам — що робити і куди звертатися

Енергетики пояснили, що зараз на стабільність електропостачання додатково впливають погодні фактори та перевантаження мереж, що ускладнює дотримання навіть орієнтовних графіків. У зв'язку з цим мешканців столиці просять враховувати можливі коливання тривалості відключень.

Також енергетики пояснили, чому відключення світла подекуди можуть бути дуже тривалими. Якщо електроенергії за конкретною адресою немає понад 12 годин, це може свідчити не про загальні обмеження, а про локальну аварію. У такому випадку рекомендується перевірити інформацію через офіційні сервіси ДТЕК Київські електромережі.

За відсутності зафіксованої аварії мешканцям радять звернутися до ЖЕКу або ОСББ для перевірки внутрішніх мереж будинку та, за потреби, подання заявки енергетикам.

Нагадаємо, в Міненерго та Укренерго попередили про складу ситуацію з електропостачанням для кількох областей України. Подекуди графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діють.

Тим часом нардепи звинувачують мера столиці Віталія Кличка у неналежній підготовці Києва до блекаутів. Дехто припускає, що у разі погіршення ситуації киян доведеться евакуювати

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
