Графики отключений света на Киевщине 12 февраля — будет ли больше электроэнергии

Энергетики чинят сеть. Фото: ДТЭК

В четверг, 12 февраля, графики отключений света в Киевской области будут действовать в течение всех суток. Несмотря на новые обстрелы, аварийных отключений в регионе не ввели.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Графики отключений света в Киевской области 12 февраля

В четверг свет на Киевщине будут выключать по следующим графикам:

1.1 очередь — без света с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

1.2 очередь — без света с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

2.1 очередь — без света с 0:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

2.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;

3.1 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00;

3.2 очередь — без света с 03:30 до 07:00, с 14:00 до 21:00;

4.1 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 17:30;

4.2 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00;

5.1 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 10:30, с 17:30 до 24:00;

5.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;

6.1 очередь — без света с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 24:00;

6.2 очередь — без света с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 24:00.

Графики отключения света на 12 февраля. Фото: Telegram/ДТЭК

Графики отключения света на Киевщине. Фото: Telegram/ДТЭК

В ДТЭК предупреждают, что если произойдут изменения в графиках, жителям Киевщины дополнительно сообщат об этом. Узнать актуальное время отключений с помощью официальных сервисов:

в чат-ботах ДТЭК в Telegram и Viber.

на официальном сайте ДТЭК.

