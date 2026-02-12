Видео
Видео

В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киевщины на сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 08:34
Графики отключений света на Киевщине 12 февраля — будет ли больше электроэнергии
Энергетики чинят сеть. Фото: ДТЭК

В четверг, 12 февраля, графики отключений света в Киевской области будут действовать в течение всех суток. Несмотря на новые обстрелы, аварийных отключений в регионе не ввели.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Графики отключений света в Киевской области 12 февраля

В четверг свет на Киевщине будут выключать по следующим графикам:

  • 1.1 очередь — без света с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь — без света с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь — без света с 0:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00;
  • 3.2 очередь — без света с 03:30 до 07:00, с 14:00 до 21:00;
  • 4.1 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 17:30;
  • 4.2 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00;
  • 5.1 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 10:30, с 17:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;
  • 6.1 очередь — без света с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь — без света с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 24:00.
Відключення світла на Київщині 12 лютого
Графики отключения света на 12 февраля. Фото: Telegram/ДТЭК
Відключення світла на Київщині 12 лютого
Графики отключения света на Киевщине. Фото: Telegram/ДТЭК

В ДТЭК предупреждают, что если произойдут изменения в графиках, жителям Киевщины дополнительно сообщат об этом. Узнать актуальное время отключений с помощью официальных сервисов:

Напомним, ранее мы писали о том, станет ли света больше после потепления. Эксперт объяснил подробности.

Также мы рассказывали о том, что мэр Харькова Игорь Терехов обратился в Укрэнерго по поводу отключений света.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

электроэнергия Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
