Графики отключений света на Киевщине 12 февраля — будет ли больше электроэнергии

В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киевщины на сегодня
В четверг, 12 февраля, графики отключений света в Киевской области будут действовать в течение всех суток. Несмотря на новые обстрелы, аварийных отключений в регионе не ввели.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Графики отключений света в Киевской области 12 февраля
В четверг свет на Киевщине будут выключать по следующим графикам:
- 1.1 очередь — без света с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
- 1.2 очередь — без света с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
- 2.1 очередь — без света с 0:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
- 2.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;
- 3.1 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00;
- 3.2 очередь — без света с 03:30 до 07:00, с 14:00 до 21:00;
- 4.1 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 17:30;
- 4.2 очередь — без света с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00;
- 5.1 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 10:30, с 17:30 до 24:00;
- 5.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;
- 6.1 очередь — без света с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 24:00;
- 6.2 очередь — без света с 07:00 до 14:00, с 17:30 до 24:00.
В ДТЭК предупреждают, что если произойдут изменения в графиках, жителям Киевщины дополнительно сообщат об этом. Узнать актуальное время отключений с помощью официальных сервисов:
- в чат-ботах ДТЭК в Telegram и Viber.
- на официальном сайте ДТЭК.
