Головна Київ У ДТЕК опублікували графіки відключень для Київщини на сьогодні

У ДТЕК опублікували графіки відключень для Київщини на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 08:34
Графіки відключень світла на Київщині 12 лютого — чи буде більше електроенергії
Енергетики лагодять мережу. Фото: ДТЕК

У четвер, 12 лютого, графіки відключень світла у Київській області будуть діяти протягом усієї доби. Попри нові обстріли, аварійних вимкнень в регіоні не запровадили.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Графіки відключень світла у Київській області 12 лютого

У четвер світло на Київщині будуть вимикати за такими графіками:

  • 1.1 черга — без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга — без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга — без світла з 0:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга — без світла з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 21:00;
  • 3.2 черга — без світла з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 21:00;
  • 4.1 черга — без світла з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга — без світла з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 21:00;
  • 5.1 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 24:00;
  • 5.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00;
  • 6.1 черга — без світла з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 24:00;
  • 6.2 черга — без світла з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 24:00.
Відключення світла на Київщині 12 лютого
Графіки відключення світла на 12 лютого. Фото: Telegram/ДТЕК
Відключення світла на Київщині 12 лютого
Графіки відключення світла на Київщині. Фото: Telegram/ДТЕК

У ДТЕК попереджають, що якщо стануться зміни у графіках, жителям Київщини додатково повідомлять про це. Дізнатися актуальний час відключень за допомогою офіційних сервісів:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи стане світла більше після потепління. Експерт пояснив подробиці.

Також ми розповідали про те, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся в Укренерго щодо відключень світла.

електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
