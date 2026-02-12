Графіки відключень світла на Київщині 12 лютого — чи буде більше електроенергії

У ДТЕК опублікували графіки відключень для Київщини на сьогодні
У четвер, 12 лютого, графіки відключень світла у Київській області будуть діяти протягом усієї доби. Попри нові обстріли, аварійних вимкнень в регіоні не запровадили.
Графіки відключень світла у Київській області 12 лютого
У четвер світло на Київщині будуть вимикати за такими графіками:
- 1.1 черга — без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 1.2 черга — без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- 2.1 черга — без світла з 0:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 2.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;
- 3.1 черга — без світла з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 21:00;
- 3.2 черга — без світла з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 21:00;
- 4.1 черга — без світла з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 17:30;
- 4.2 черга — без світла з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 21:00;
- 5.1 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 24:00;
- 5.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00;
- 6.1 черга — без світла з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 24:00;
- 6.2 черга — без світла з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 24:00.
У ДТЕК попереджають, що якщо стануться зміни у графіках, жителям Київщини додатково повідомлять про це. Дізнатися актуальний час відключень за допомогою офіційних сервісів:
- в чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.
- на офіційному сайті ДТЕК.
