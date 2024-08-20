Полиция Киевщины расследует ДТП в городе Тетиево

Автомобиль, наехавший на пешеходов. Фото: Нацполиция

Полиция Киевской области расследует ДТП в городе Тетиево. В результате аварии госпитализировали двух пешеходов, среди которых ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 20 августа.

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Детали аварии

По данным полиции, на днях около 18:00 31-летний житель Тетиева, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на женщину и ее малолетнюю дочь.

Предварительно известно, что потерпевшие переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 13-летняя девочка получила многочисленные ушибы, ссадины рук и ног, рану живота, позвоночника и травму головы. Ее 36-летняя мать получила ушибы и перелом предплечья. Обоих пострадавших госпитализировали в больницы.

Следователи по факту ДТП начали досудебное расследование.