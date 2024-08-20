Автомобіль, який наїхав на пішоходів. Фото: Нацполіція

Поліція Київщини розслідує ДТП в місті Тетіїв. В результаті аварії госпіталізували двох пішоходів, серед яких дитина.

Про це повідомляє пресслужба поліції області у вівторок, 20 серпня.

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Деталі аварії

За даними поліції, днями, близько 18:00 години, 31-річний житель Тетієва, керуючи автомобілем "Opel" здійснив наїзд на жінку та її малолітню доньку.

Попередньо відомо, що потерпілі переходили проїзну частину у невстановленому місці.

У результаті ДТП, 13-річна дівчинка отримала численні забої, садна рук та ніг, рану живота, хребта та травму голови. Її 36-річна мати отримала забої та перелом передпліччя. Обох потерпілих ушпиталили до лікарень.

Слідчі за фактом ДТП розпочали досудове розслідування.