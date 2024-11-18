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В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

18 ноября 2024 13:46
Ольга Антоновская - редактор
Авария в Обуховском районе — столкнулись две легковушки и микроавтобус
Последствия аварии в Киевской области. Фото: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

В Обуховском районе Киевской области произошла авария. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области в понедельник, 18 ноября.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 ноября вблизи Кагарлыка. Водитель легковушки Fiat во время поворота налево выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Из-за столкновения двигавшийся сзади автомобиль Chevrolet влетел в Fiat.

"По предварительной информации пострадали девять человек", — информируют в полиции.

В аварии на Киевщине много пострадавших
Место, где произошла авария в Киевской области. Фото: Нацполиция

Среди травмированных – 10-летний ребенок. Он находился в автомобиле Fiat. Сейчас врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Авария в Киевской области
Побитый в результате ДТП автомобиль. Фото: Нацполиция

Из-за аварии частично перекрыли движение на автодороге Киев-Знаменка. Водителей просят учесть это при планировании поездок.

Напомним, на железнодорожном переезде в Одесской области грузовик столкнулся с поездом. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что в Украине возросло количество ДТП с погибшими и ранеными.

ДТП авария полиция Киевская область автомобиль микроавтобус

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