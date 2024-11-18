Аварія в Обухівському районі — зіткнулись два легковики та мікроавтобус

Наслідки аварії в Київській області. Фото: Нацполіція

В Обухівському районі на Київщині сталася аварія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє поліція Київської області у понеділок, 18 листопада.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 18 листопада поблизу міста Кагарлик. Водій легковика Fiat під час повороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes. Через зіткнення автомобіль Chevrolet, який рухався позаду, влетів у Fiat.

"За попередньою інформацією постраждало дев'ятеро осіб", — інформують у поліції.

Місце, де сталася аварія на Київщині. Фото: Нацполіція

Серед травмованих — 10-річна дитина. Вона перебувала в легковику Fiat. Наразі лікарі надають допомогу всім постраждалим.

Понівечена внаслідок ДТП автівка. Фото: Нацполіція

Через аварію частково перекрили рух на автодорозі Київ-Знамʼянка. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздок.

Нагадаємо, на залізничному переїзді в Одеській області вантажівка зіштовхнулася з потягом. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що в Україні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими та пораненими.