Аварія в Обухівському районі — зіткнулись два легковики та мікроавтобус

В ДТП на Київщині зіткнулись три автівки — багато постраждалих
В Обухівському районі на Київщині сталася аварія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дев'ятеро людей.
Про це повідомляє поліція Київської області у понеділок, 18 листопада.
В аварії на Київщині багато постраждалих
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 18 листопада поблизу міста Кагарлик. Водій легковика Fiat під час повороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes. Через зіткнення автомобіль Chevrolet, який рухався позаду, влетів у Fiat.
"За попередньою інформацією постраждало дев'ятеро осіб", — інформують у поліції.
Серед травмованих — 10-річна дитина. Вона перебувала в легковику Fiat. Наразі лікарі надають допомогу всім постраждалим.
Через аварію частково перекрили рух на автодорозі Київ-Знамʼянка. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздок.
Нагадаємо, на залізничному переїзді в Одеській області вантажівка зіштовхнулася з потягом. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що в Україні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими та пораненими.
Читайте Новини.LIVE!