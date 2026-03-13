Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Погиб известный эколог Владимир Борейко

Погиб известный эколог Владимир Борейко

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 15:01
Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом 13 марта
Эколог Владимир Борейко. Фото:УНИАН

Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом. Подробности пока отсутствуют. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила жена, спецкор "Новой газеты" Ольга Мусафирова.

Реклама
Читайте также:

Гибель Владимира Борейко

"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог... Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас", — написала Мусафирова.

Она добавила, что о времени и месте захоронения информация будет позже.

Загибель Володимира Борейка
Скриншот сообщения Ольги Мусафировой

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко — украинский эколог, общественный активист и директор Киевского эколого-культурного центра.

Он известен своими заявлениями о защите природы, заповедников, лесов, жестокого обращения с животными и борьбой против браконьерства.

Отметим, ранее в Одессе поезд переехал 14-летнюю девочку. Она находилась на путях и не реагировала на звуковые сигналы.

А в США убили беженку из Украины Екатерину Товмаш. 21-летнюю девушку застрелили в доме, где она проживала. Подозреваемым является ее бывший парень.

ДТП Киев смерть экология гибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации