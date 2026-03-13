Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом 13 марта

Погиб известный эколог Владимир Борейко
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом. Подробности пока отсутствуют.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила жена, спецкор "Новой газеты" Ольга Мусафирова.
Гибель Владимира Борейко
"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог... Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас", — написала Мусафирова.
Она добавила, что о времени и месте захоронения информация будет позже.
Кто такой Владимир Борейко
Владимир Борейко — украинский эколог, общественный активист и директор Киевского эколого-культурного центра.
Он известен своими заявлениями о защите природы, заповедников, лесов, жестокого обращения с животными и борьбой против браконьерства.
