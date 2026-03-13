Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом 13 марта

Эколог Владимир Борейко. Фото:УНИАН

Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом. Подробности пока отсутствуют.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила жена, спецкор "Новой газеты" Ольга Мусафирова.

Реклама

Читайте также:

Гибель Владимира Борейко

"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог... Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас", — написала Мусафирова.

Она добавила, что о времени и месте захоронения информация будет позже.

Скриншот сообщения Ольги Мусафировой

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко — украинский эколог, общественный активист и директор Киевского эколого-культурного центра.

Он известен своими заявлениями о защите природы, заповедников, лесов, жестокого обращения с животными и борьбой против браконьерства.

Отметим, ранее в Одессе поезд переехал 14-летнюю девочку. Она находилась на путях и не реагировала на звуковые сигналы.

А в США убили беженку из Украины Екатерину Товмаш. 21-летнюю девушку застрелили в доме, где она проживала. Подозреваемым является ее бывший парень.