Володимир Борейко — у ДТП загинув відомий еколог

У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог
Під Києвом у дорожньо-транспортній пригоді загинув український еколог Володимир Борейко. Про час та місце поховання повідомлять згодом.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила дружина, спецкор "Нової газети" Ольга Мусафірова.
Загибель Володимира Борейка
"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог... Прошу поставитися з розумінням і не телефонувати мені зараз", — написала Мусафірова.
Вона додала, що про час та місце поховання інформація буде згодом.
Хто такий Володимир Борейко
Володимир Борейко — український еколог, громадський активість та директор Київського екологічно-культурного центру.
Він відомий своїми заявами про захист природи, заповідників, лісів, жорстокого поводження з тваринами та боротьбою проти браконьєрства.
