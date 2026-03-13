Відео
Головна Київ У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог

У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 15:01
Володимир Борейко — у ДТП загинув відомий еколог
Еколог Володимир Борейко. Фото:УНІАН

Під Києвом у дорожньо-транспортній пригоді загинув український еколог Володимир Борейко. Про час та місце поховання повідомлять згодом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила дружина, спецкор "Нової газети" Ольга Мусафірова. 

Читайте також:

Загибель Володимира Борейка

"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог... Прошу поставитися з розумінням і не телефонувати мені зараз", — написала Мусафірова.

Вона додала, що про час та місце поховання інформація буде згодом. 

Загибель Володимира Борейка
Скриншот допису Ольги Мусафірової

Хто такий Володимир Борейко

Володимир Борейко — український еколог, громадський активість та директор Київського екологічно-культурного центру.

Він відомий своїми заявами про захист природи, заповідників, лісів, жорстокого поводження з тваринами та боротьбою проти браконьєрства. 

Зазначимо, раніше в Одесі поїзд переїхав 14-річну дівчинку. Вона перебувала на коліях і не реагувала на звукові сигнали. 

А у США вбили біженку з України Катерину Товмаш. 21-річну дівчину застрелили у будинку, де вона проживала. Підозрюваним є її колишній хлопець. 

Карина Приходько - Редактор
