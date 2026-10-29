Экстренные отключения в Киеве 29 октября: Голосеевский и Соломенский районы

Бригада энергетиков ремонтирует линии электропередачи. Фото: ДТЭК

В связи с последствиями российских обстрелов объектов энергетики 29 октября в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений электроэнергии от 1,5 до 2,5 очередей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей. В то же время в двух районах Киева утром в четверг, 29 октября, электроэнергию отключили в экстренном порядке.

Об этом сообщает компания ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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В Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии

В Киеве 29 октября энергетики были вынуждены прибегнуть к экстренным отключениям света. По прямому распоряжению национальной компании "Укрэнерго" на территории Голосеевского и Соломенского районов столицы внезапно ввели экстренные отключения электроэнергии.

Предупреждение об отключении. Фото: скриншот

На территориях, где действуют такие жесткие ограничения, любые заранее составленные почасовые графики полностью отменяются и не действуют.

Где будут отключать свет 29 октября в Украине

Помимо Киева, 29 октября ограничения на подачу электроэнергии затронут и ряд других регионов Украины. В некоторых областях будут действовать вынужденные лимиты потребления. Причиной такого существенного дефицита мощностей являются последствия предыдущих массированных атак российских войск на отечественную энергетическую инфраструктуру.

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Для промышленных предприятий на этот период вводятся специальные графики ограничения мощности. В течение суток энергетики планируют применять одновременно от 1,5 до 2,5 очередей ограничений. В «Укрэнерго» предупреждают, что конкретные графики потребители могут узнать непосредственно в местных облэнерго по месту жительства.

Новини.LIVE сообщали, что ситуация в украинской энергетике остается напряженной из-за непрекращающихся ударов противника по критически важным объектам. В частности, 23 октября враг массированно атаковал одну из ТЭС компании ДТЭК. Из-за значительных разрушений станция полностью остановила выработку электроэнергии.

Также город Конотоп остается без электроснабжения уже пятые сутки подряд, а меры по ликвидации аварии премьер Сергей Корецкий координирует непосредственно с местными властями.

При этом общий объем произведенной электроэнергии в стране остается достаточным, однако ключевой проблемой стала доставка электроэнергии потребителям. Как пояснил народный депутат Сергей Нагорняк, магистральные подстанции получили серьезные повреждения, а реальную физическую защиту на них в настоящее время имеет лишь треть критически важного оборудования, что создает серьезные логистические заторы в сети.

Чтобы стабилизировать систему зимой, в столице развертывают децентрализованные источники энергии. В Киеве готовят запуск более 1,5 ГВт новой тепловой генерации, опираясь, в частности, на сеть резервных котельных, которые должны подстраховать горожан в случае новых перебоев.