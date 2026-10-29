Экстренные отключения в Киеве 29 октября: Голосеевский и Соломенский районы

В двух районах Киева ввели экстренные отключения света
В связи с последствиями российских обстрелов объектов энергетики 29 октября в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений электроэнергии от 1,5 до 2,5 очередей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей. В то же время в двух районах Киева утром в четверг, 29 октября, электроэнергию отключили в экстренном порядке.
Об этом сообщает компания ДТЭК, передает Новини.LIVE.
В Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии
В Киеве 29 октября энергетики были вынуждены прибегнуть к экстренным отключениям света. По прямому распоряжению национальной компании "Укрэнерго" на территории Голосеевского и Соломенского районов столицы внезапно ввели экстренные отключения электроэнергии.
На территориях, где действуют такие жесткие ограничения, любые заранее составленные почасовые графики полностью отменяются и не действуют.
Где будут отключать свет 29 октября в Украине
Помимо Киева, 29 октября ограничения на подачу электроэнергии затронут и ряд других регионов Украины. В некоторых областях будут действовать вынужденные лимиты потребления. Причиной такого существенного дефицита мощностей являются последствия предыдущих массированных атак российских войск на отечественную энергетическую инфраструктуру.
Для промышленных предприятий на этот период вводятся специальные графики ограничения мощности. В течение суток энергетики планируют применять одновременно от 1,5 до 2,5 очередей ограничений. В «Укрэнерго» предупреждают, что конкретные графики потребители могут узнать непосредственно в местных облэнерго по месту жительства.
Новини.LIVE сообщали, что ситуация в украинской энергетике остается напряженной из-за непрекращающихся ударов противника по критически важным объектам. В частности, 23 октября враг массированно атаковал одну из ТЭС компании ДТЭК. Из-за значительных разрушений станция полностью остановила выработку электроэнергии.
Также город Конотоп остается без электроснабжения уже пятые сутки подряд, а меры по ликвидации аварии премьер Сергей Корецкий координирует непосредственно с местными властями.
При этом общий объем произведенной электроэнергии в стране остается достаточным, однако ключевой проблемой стала доставка электроэнергии потребителям. Как пояснил народный депутат Сергей Нагорняк, магистральные подстанции получили серьезные повреждения, а реальную физическую защиту на них в настоящее время имеет лишь треть критически важного оборудования, что создает серьезные логистические заторы в сети.
Чтобы стабилизировать систему зимой, в столице развертывают децентрализованные источники энергии. В Киеве готовят запуск более 1,5 ГВт новой тепловой генерации, опираясь, в частности, на сеть резервных котельных, которые должны подстраховать горожан в случае новых перебоев.