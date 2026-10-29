Екстрені відключення у Києві 29 жовтня: Голосіївський та Солом'янський райони

Бригада енергетиків ремонтує електролінії. Фото: ДТЕК

Через наслідки російських обстрілів енергетики 29 жовтня в частині областей України діятимуть графіки відключень світла від 1.5 до 2.5 черг. Обмеження триватимуть з 06:00 до 23:59 і стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Водночас у двох районах Києва вранці у четвер, 29 жовтня, електроенергію вимкнули в екстреному порядку.

Про це повідомляє компанія ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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В Києві вводять екстренні вимкнення електроенергії

У Києві, 29 жовтня, енергетики були змушені вдатися до термінових відключень світла. За прямою командою національної компанії "Укренерго" на території Голосіївського та Солом'янського районів столиці раптово запровадили екстрені відключення електроенергії.

Попередження про вимкнення. Фото: скриншот

На територіях, де діють такі жорсткі обмеження, будь-які попередньо складені погодинні графіки повністю скасовуються і не працюють.

Де будуть вимикати світло 29 жовтня в Україні

Окрім Києва, 29 жовтня обмеження подачі електроенергії охопить і низку інших регіонів України. У частині областей діятимуть вимушені ліміти споживання. Причиною такого суттєвого дефіциту потужностей є наслідки попередніх масованих атак російських військ на вітчизняну енергетичну інфраструктуру.

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Для промислових підприємств на цей період вводяться спеціальні графіки обмеження потужності. Протягом доби енергетики планують застосовувати одночасно обсяг від 1,5 до 2,5 черг обмежень. В Укренерго попереджають, що конкретні графіки споживачам можна дізнатися безпосередньо в місцевих обленерго, де вони проживають.

Новини.LIVE інформували, що ситуація в українській енергетиці залишається напруженою через безперервні удари противника по критичних вузлах. Зокрема, 23 жовтня ворог масовано атакував одну з ТЕС компанії ДТЕК. Через значні руйнування станція повністю зупинила виробництво електрики.

Також місто Конотоп залишається без електропостачання вже п'яту добу поспіль, а шляхи ліквідації аварії прем'єр Сергій Корецький координує безпосередньо з місцевою владою.

При цьому загальний обсяг виробленого струму в країні залишається достатнім, однак ключовою проблемою стала доставка електроенергії споживачам. Як пояснив нардеп Сергій Нагорняк, магістральні підстанції зазнали серйозних ушкоджень, а реальне фізичне укриття на них наразі має лише третина критичного обладнання, що створює важкі логістичні пробки в мережі.

Аби стабілізувати систему взимку, у столиці розгортають децентралізовані джерела енергії. У Києві готують запуск понад 1,5 ГВт нової теплової генерації, спираючись зокрема на мережу резервних котелень, які мають підстрахувати містян у разі нових перебоїв.