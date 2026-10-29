Екстрені відключення у Києві 29 жовтня: Голосіївський та Солом'янський райони

У двох районах Києва ввели екстрені відключення світла
Через наслідки російських обстрілів енергетики 29 жовтня в частині областей України діятимуть графіки відключень світла від 1.5 до 2.5 черг. Обмеження триватимуть з 06:00 до 23:59 і стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Водночас у двох районах Києва вранці у четвер, 29 жовтня, електроенергію вимкнули в екстреному порядку.
Про це повідомляє компанія ДТЕК, передає Новини.LIVE.
В Києві вводять екстренні вимкнення електроенергії
У Києві, 29 жовтня, енергетики були змушені вдатися до термінових відключень світла. За прямою командою національної компанії "Укренерго" на території Голосіївського та Солом'янського районів столиці раптово запровадили екстрені відключення електроенергії.
На територіях, де діють такі жорсткі обмеження, будь-які попередньо складені погодинні графіки повністю скасовуються і не працюють.
Де будуть вимикати світло 29 жовтня в Україні
Окрім Києва, 29 жовтня обмеження подачі електроенергії охопить і низку інших регіонів України. У частині областей діятимуть вимушені ліміти споживання. Причиною такого суттєвого дефіциту потужностей є наслідки попередніх масованих атак російських військ на вітчизняну енергетичну інфраструктуру.
Для промислових підприємств на цей період вводяться спеціальні графіки обмеження потужності. Протягом доби енергетики планують застосовувати одночасно обсяг від 1,5 до 2,5 черг обмежень. В Укренерго попереджають, що конкретні графіки споживачам можна дізнатися безпосередньо в місцевих обленерго, де вони проживають.
Новини.LIVE інформували, що ситуація в українській енергетиці залишається напруженою через безперервні удари противника по критичних вузлах. Зокрема, 23 жовтня ворог масовано атакував одну з ТЕС компанії ДТЕК. Через значні руйнування станція повністю зупинила виробництво електрики.
Також місто Конотоп залишається без електропостачання вже п'яту добу поспіль, а шляхи ліквідації аварії прем'єр Сергій Корецький координує безпосередньо з місцевою владою.
При цьому загальний обсяг виробленого струму в країні залишається достатнім, однак ключовою проблемою стала доставка електроенергії споживачам. Як пояснив нардеп Сергій Нагорняк, магістральні підстанції зазнали серйозних ушкоджень, а реальне фізичне укриття на них наразі має лише третина критичного обладнання, що створює важкі логістичні пробки в мережі.
Аби стабілізувати систему взимку, у столиці розгортають децентралізовані джерела енергії. У Києві готують запуск понад 1,5 ГВт нової теплової генерації, спираючись зокрема на мережу резервних котелень, які мають підстрахувати містян у разі нових перебоїв.