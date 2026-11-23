В Дымере из-под завалов достали 11-го погибшего после удара РФ
Более 130 спасателей продолжают расчищать завалы жилого дома в Киевской области, в Димере, по которому в пять утра 22 ноября нанес удар российский дрон типа "Шахед". Из-под обломков извлекли тело еще одного человека, поэтому число погибших в результате удара по подъезду, где спали семьи, возросло до 11 человек.
Об этом сообщил начальник КОДА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
В Димере продолжается разбор завалов
Российский ударный беспилотник атаковал жилой дом в Димере в воскресенье, 22 ноября, в пять утра, именно в то время, когда семьи спали в своих домах. Ударный дрон типа "Шахед" попал непосредственно в здание и фактически разнес целый подъезд.
На месте трагедии непрерывно ведутся поисково-спасательные работы. Недавно специалистамудалось извлечь из-под завалов тело еще одного человека, в результате чего общее число погибших в результате этой атаки возросло до 11 человек.
К разбору завалов в Димере привлечено более 130 спасателей, на месте также сосредоточено достаточно необходимой техники и средств. Однако темп работ существенно затрудняют постоянные новые воздушные тревоги и угроза повторных ударов.
Новини.LIVE сообщали, что во время разбора руин спасатели извлекли живой 79-летнюю женщину, которую сразу доставили в больницу, а также спасли семилетнего Давида, который пролежал под обломками почти 14 часов и находится в стабильном состоянии.
В связи с гибелью людей во время той атаки в Киевской области 23 ноября объявили Днём траура, в рамках которого в области приспустили государственные флаги.