Розбір завалів у Димері. Фото: Новини.LIVE

Понад 130 рятувальників продовжують розбирати завали житлового будинку в Київській області, у Димері, по якому о п'ятій ранку, 22 листопада, влучив російський дрон типу "Шахед". З-під уламків дістали тіло ще однієї людини, тож кількість загиблих від удару по під'їзду, де спали родини, зросла до 11 осіб.

Про це повідомив начальник КОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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У Димері триває розбір завалів

Російський ударний безпілотник атакував житловий будинок у Димері у неділю, 22 листопада, о п'ятій ранку, саме в той час, коли родини спали у своїх оселях. Ударний дрон типу "Шахед" поцілив безпосередньо в будівлю і фактично розніс цілий під'їзд.

На місці трагедії безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи. Нещодавно фахівцям вдалося дістати з-під завалів тіло ще однієї людини, через що загальна кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 11 осіб.

До розбору завалів у Димері залучено понад 130 рятувальників, на місці також зосереджено достатньо необхідної техніки та засобів. Проте темп робіт суттєво ускладнюють постійні нові повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

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Новини.LIVE повідомляли, що під час розбору руїн рятувальники дістали живою 79-річну жінку, яку одразу відвезли до лікарні, а також врятували семирічного Давида, який пролежав під уламками майже 14 годин і перебуває у стабільному стані.

Через загибель людей під час тієї атаки на Київщині оголосили 23 листопада Днем жалоби, у межах якого в області приспустили державні прапори.