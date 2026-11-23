Спасатели извлекают тела людей из-под завалов в Киевской области. ГСЧС Украины

В Димере Киевской области спасатели нашли живой 79-летнюю женщину под завалами пятиэтажного дома, разрушенного россиянами. Пострадавшую госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Между тем число погибших продолжает расти. Утром 23 ноября стало известно уже о десяти жертвах удара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

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Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот из Telegram

Спасение женщины в Димере

По информации Тимура Ткаченко, в 03:28 23 ноября спасатели сообщили, что им удалось извлечь живой из-под завалов 79-летнюю женщину. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Женщину нашли под обломками жилого дома, по которому россияне нанесли удар беспилотником утром 22 ноября. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь.

Число погибших возросло

Несмотря на спасение женщины, спасатели продолжают находить тела погибших. В 05:51 Тимур Ткаченко сообщил, что из-под завалов извлекли тело еще одной женщины. Таким образом, число погибших возросло до десяти. Только за ночь с 22 на 23 ноября спасатели извлекли из-под обломков тела пяти человек. О первой из них сообщили в 23:53, последующие сообщения поступали в 00:52, 02:15, 02:38 и 05:51. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Последствия удара по дому

Россияне атаковали Дымер в Вышгородском районе Киевской области утром 22 ноября. Они направили ударный беспилотник типа Shahed на пятиэтажный жилой дом. В результате прилета часть подъезда обрушилась с первого по пятый этаж, в здании возник пожар. Спасатели эвакуировали девять жителей, среди которых был ребенок. В течение дня спасатели также извлекли из-под завалов живого семилетнего мальчика. Ребенка передали медикам.

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Среди погибших — 18-летний Роман, сын сотрудницы местного детского сада "Зернятко". Парень оставался дома, когда его мать находилась в селе. Его тело спасатели нашли под обломками разрушенного подъезда. К вечеру 22 ноября сообщалось о шести раненых. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции дома. Окончательной информации о количестве людей, которые еще могут находиться под завалами, нет.