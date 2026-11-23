Рятувальники дістають тіла людей з-під завалів на Київщині. ДСНС України

У Димері на Київщині рятувальники знайшли живою 79-річну жінку під завалами п'ятиповерхівки, яку зруйнували росіяни. Постраждалу госпіталізували, зараз лікарі надають їй необхідну допомогу. Тим часом кількість загиблих продовжує зростати. Вранці 23 листопада стало відомо вже про десятьох жертв удару.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

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Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот з Telegram

Порятунок жінки в Димері

За інформацією Тимура Ткаченка, о 03:28 23 листопада рятувальники повідомили, що їм вдалося дістати живою з-під завалів 79-річну жінку. Її госпіталізували до медичного закладу, де лікарі надають постраждалій усю необхідну допомогу. Жінку знайшли під уламками житлового будинку, в який росіяни влучили ударним безпілотником уранці 22 листопада. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії тривала всю ніч.

Кількість загиблих зросла

Попри порятунок жінки, рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих. О 05:51 Тимур Ткаченко повідомив, що з-під завалів деблокували тіло ще однієї жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до десяти. Лише за ніч із 22 на 23 листопада рятувальники дістали з-під уламків тіла п'ятьох людей. Про першу з них підтвердили о 23:53, наступні повідомлення надходили о 00:52, 02:15, 02:38 та 05:51. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наслідки удару по будинку

Росіяни атакували Димер у Вишгородському районі Київської області вранці 22 листопада. Вони спрямували ударний безпілотник типу Shahed у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок влучання частина під'їзду обвалилася з першого до п'ятого поверху, у будівлі виникла пожежа. Рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців, серед яких була дитина. Протягом дня надзвичайники також витягли з-під завалів живого семирічного хлопчика. Дитину передали медикам.

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Серед загиблих є 18-річний Роман, син працівниці місцевого дитячого садка "Зернятко". Хлопець залишався вдома, коли його мати перебувала в селі. Його тіло рятувальники знайшли під уламками зруйнованого під'їзду. Надвечір 22 листопада повідомляли про шістьох поранених. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції будинку. Остаточної інформації про кількість людей, які ще можуть перебувати під завалами, немає.