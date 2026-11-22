В Дымере число погибших возросло до двух человек: деблокировали тело подростка
Ua ru
22 ноября 2026 14:27
Срочная новость
Число погибших в Дымере в результате вражеской атаки возросло до двух человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного человека.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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Искренние соболезнования родным и близким погибших.
Число пострадавших возросло до четырёх человек. Мужчина 1977 года рождения обратился в больницу, он госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».
Россия должна понести ответственность за каждое совершенное преступление.
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