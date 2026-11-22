У Димері зросла кількість загиблих до двох людей: деблокували тіло підлітка
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22 листопада 2026 14:27
Рятувальники розбирають завали після удару РФ по багатоповерхівці у Димері на Київщині 22 листопада 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE
Кількість загиблих у Димері внаслідок ворожої атаки зросла до двох людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.
Пошуково-рятувальна операція триває.
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Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Чоловік 1977 року народження звернувся до лікарні, його госпіталізовано із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.
Росія має понести відповідальність за кожен скоєний злочин.
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