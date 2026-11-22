Рятувальники розбирають завали після удару РФ по багатоповерхівці у Димері на Київщині 22 листопада 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Кількість загиблих у Димері внаслідок ворожої атаки зросла до двох людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває. Реклама Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Чоловік 1977 року народження звернувся до лікарні, його госпіталізовано із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Росія має понести відповідальність за кожен скоєний злочин. Читайте також: Новина доповнюється...