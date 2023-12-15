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В элитный ресторан Киева пришли представители ТЦК, — соцсети

15 декабря 2023 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В элитный ресторан Киева пришли представители ТЦК, — соцсети
Представители ТЦК в элитном ресторане Киева. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В социальных сетях сообщают, что в элитный ресторан Киева пришли представители территориального центра комплектования. Вероятно, они вручали повестки.

Об этом пишут в соцсетях.

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На видео можно увидеть, как в столичном ресторане к посетителям подходят представители ТЦК. В соцсетях пишут, что события происходили сегодня, 15 декабря, около 20:00.

"Повестки раздают", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области мужчина письменно отказался от мобилизации в военкомате. После прохождения ВВК он был признан годным и вручен повесткой.

Также мы писали, что вчера в торговом центре "Форум" во Львове заметили работников ТЦК. Они проверяли документы у мужчин призывного возраста.

Добавим, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных. Но бывают случаи, когда личности сознательно игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП. Могут ли в таком случае объявить человека в розыск и что с этим делать, рассказал адвокат Роман Симутин.

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