В елітний ресторан Києва завітали представники ТЦК, — соцмережі

Представники ТЦК в елітному ресторані Києва. Фото: скриншот з відео

У соціальних мережах повідомляють, що в елітний ресторан Києва завітали представники територіального центру комплектування. Ймовірно, вони вручали повістки.

Про це пишуть у соцмережах.

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ТЦК в елітному ресторані Києва

На відео можна побачити, як у столичному ресторані до відвідувачів підходять представники ТЦК. У соцмережах пишуть, що події відбувалися сьогодні, 15 грудня, близько 20:00.

"Повістки роздають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області чоловік письмово відмовився від мобілізації у військкоматі. Після проходження ВЛК його визнали придатним та вручили повістку.

Також ми писали, що вчора у торговому центрі "Форум" у Львові помітили працівників ТЦК. Вони перевіряли документи у чоловіків призовного віку.

Додамо, в Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних. Та бувають випадки, коли особи свідомо ігнорують цей документ і не з'являються до ТЦК та СП. Чи можуть у такому разі оголосити людину у розшук та що з цим робити, розповів адвокат Роман Сімутін.