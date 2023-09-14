Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В элитном районе Киева продают здание, изъятое у олигарха Жеваго arrow

В элитном районе Киева продают здание, изъятое у олигарха Жеваго

14 сентября 2023 11:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В элитном районе Киева продают здание, изъятое у олигарха Жеваго
Олигарх Константин Жеваго. Фото: vorskla.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, находится она по адресу Саксаганского, 139.

Об этом говорится на сайте OpenMarket.

Читайте также:

Детали аукциона

Стоимость одного квадратного метра в этом здании — 39 тысяч гривен. Аукцион должен пройти 25 сентября. Для того чтобы участвовать в торгах, кандидаты должны внести по 20 миллионов гривен.

жеваго
Здание, выставленное на аукцион. Фото: OpenMarket

"Лот имеет все шансы стать хорошей инвестицией для крупного бизнеса, учитывая площадь и расположение. У нас есть опыт, как продавать такие арестованные активы, поэтому ожидаем интересных торгов. Ознакомиться с лотом можно связавшись с хранителем. Его контактный номер телефона можно найти за ссылкой на лот", — рассказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины Александр Мамро, передает "Big Kyiv".

жеваго
Помещение здания, которое было выставлено на аукцион. Фото: OpenMarket

Отметим, что последний раз Верховный Суд принимал решение по этому объекту 19 ноября 2020 года. Там отказались удовлетворить кассационную жалобу АО "Киевмедпрепарат" и оставили по-прежнему решения судов предыдущих инстанций (по делу №910/21578/16), которыми удовлетворили иск НБУ и в счет погашения долга банка "Финансы и кредит".

жеваго
Территория здания, которое было выставлено на аукцион. Фото: OpenMarket
жеваго
Территория здания, которое было выставлено на аукцион. Фото: OpenMarket

Дело Жеваго

Напомним, 30 марта суд в городе Шамбери (Франция) объявил свое решение о запросе украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Суд отклонил запрос украинской стороны.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура сообщили подозрение главе группы "Финансы и кредит". Он обвиняется в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз