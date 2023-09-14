В элитном районе Киева продают здание, изъятое у олигарха Жеваго
В Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, находится она по адресу Саксаганского, 139.
Об этом говорится на сайте OpenMarket.
Детали аукциона
Стоимость одного квадратного метра в этом здании — 39 тысяч гривен. Аукцион должен пройти 25 сентября. Для того чтобы участвовать в торгах, кандидаты должны внести по 20 миллионов гривен.
"Лот имеет все шансы стать хорошей инвестицией для крупного бизнеса, учитывая площадь и расположение. У нас есть опыт, как продавать такие арестованные активы, поэтому ожидаем интересных торгов. Ознакомиться с лотом можно связавшись с хранителем. Его контактный номер телефона можно найти за ссылкой на лот", — рассказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины Александр Мамро, передает "Big Kyiv".
Отметим, что последний раз Верховный Суд принимал решение по этому объекту 19 ноября 2020 года. Там отказались удовлетворить кассационную жалобу АО "Киевмедпрепарат" и оставили по-прежнему решения судов предыдущих инстанций (по делу №910/21578/16), которыми удовлетворили иск НБУ и в счет погашения долга банка "Финансы и кредит".
Дело Жеваго
Напомним, 30 марта суд в городе Шамбери (Франция) объявил свое решение о запросе украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Суд отклонил запрос украинской стороны.
Также Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура сообщили подозрение главе группы "Финансы и кредит". Он обвиняется в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда Украины.