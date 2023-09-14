В элитном районе Киева продают здание, изъятое у олигарха Жеваго

Олигарх Константин Жеваго. Фото: vorskla.com.ua

В Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, находится она по адресу Саксаганского, 139.

Об этом говорится на сайте OpenMarket.

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Детали аукциона

Стоимость одного квадратного метра в этом здании — 39 тысяч гривен. Аукцион должен пройти 25 сентября. Для того чтобы участвовать в торгах, кандидаты должны внести по 20 миллионов гривен.

Здание, выставленное на аукцион. Фото: OpenMarket

"Лот имеет все шансы стать хорошей инвестицией для крупного бизнеса, учитывая площадь и расположение. У нас есть опыт, как продавать такие арестованные активы, поэтому ожидаем интересных торгов. Ознакомиться с лотом можно связавшись с хранителем. Его контактный номер телефона можно найти за ссылкой на лот", — рассказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины Александр Мамро, передает "Big Kyiv".

Помещение здания, которое было выставлено на аукцион. Фото: OpenMarket

Отметим, что последний раз Верховный Суд принимал решение по этому объекту 19 ноября 2020 года. Там отказались удовлетворить кассационную жалобу АО "Киевмедпрепарат" и оставили по-прежнему решения судов предыдущих инстанций (по делу №910/21578/16), которыми удовлетворили иск НБУ и в счет погашения долга банка "Финансы и кредит".

Территория здания, которое было выставлено на аукцион. Фото: OpenMarket

Территория здания, которое было выставлено на аукцион. Фото: OpenMarket

Дело Жеваго

Напомним, 30 марта суд в городе Шамбери (Франция) объявил свое решение о запросе украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Суд отклонил запрос украинской стороны.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура сообщили подозрение главе группы "Финансы и кредит". Он обвиняется в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда Украины.