В елітному районі Києва продають будівлю, яку вилучили в олігарха Жеваго

Олігарх Костянтин Жеваго. Фото: vorskla.com.ua

У Києві на аукціон було виставлено арештовану будівлю, яка належала АТ "Київмедпрепарат", яке пов'язане з олігархом Костянтином Жеваго. Його стартова ціна — 400 мільйонів гривень, знаходиться вона за адресою Саксаганського, 139.

Про це йдеться на сайті OpenMarket.

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Деталі аукціону

Вартість одного квадратного метру у цій будівлі — 39 тисяч гривень. Аукціон має відбутися 25 вересня. Для того, щоб брати участь у торгах, кандидати повинні внести по 20 мільйонів гривень.

Будівля, яка виставлена на аукціон. Фото: OpenMarket

"Лот має всі шанси стати хорошою інвестицією для великого бізнесу, враховуючи площу та розташування. Ми маємо досвід, як продавати такі арештовані активи, тому очікуємо на цікаві торги. Ознайомитись з лотом можна зв’язавшись зі зберігачем. Його контактний номер телефона можна знайти за посиланням на лот", — розповів генеральний директор ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України Олександр Мамро, передає "Big Kyiv".

Приміщення будівлі, яку виставили на аукціон. Фото: OpenMarket

Зазначимо, що востаннє Верховний Суд ухвалював рішення щодо цього об'єкту 19 листопада 2020 року. Там відмовилися задовольнити касаційну скаргу АТ "Київмедпрепарат" та залишили без змін рішення судів попередніх інстанцій (у справі №910/21578/16), якими задовольнили позов НБУ та в рахунок погашення боргу банку "Фінанси та кредит".

Територія будівлі, яку виставили на аукціон. Фото: OpenMarket

Територія будівлі, яку виставили на аукціон. Фото: OpenMarket

Справа Жеваго

Нагадаємо, 30 березня, суд у місті Шамбері (Франція) оголосив своє рішення щодо запиту української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Суд відхилив запит української сторони.

Також Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована прокуратура повідомила підозру голові групи "Фінанси та кредит". Він звинувачується у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду України.