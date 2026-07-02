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Главная Киев В Голосеевском районе из-за атаки сгорели три этажа дома

В Голосеевском районе из-за атаки сгорели три этажа дома

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Дата публикации 2 июля 2026 12:56
Сегодняшняя атака на Киев: в Голосеевском районе горело многоэтажное здание
В результате атаки пострадало многоэтажное здание. Фото: кадр из видео

В результате российского обстрела в ночь на 2 июля в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар на трех верхних этажах жилого многоэтажного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом в комментарии сообщила старший инспектор по связям с общественностью Голосеевского управления полиции Анжелика Федорченко в беседе с журналисткой Новини.LIVE Дианой Шликовой.

В Голосеевском районе горела многоэтажка из-за атаки РФ

Российская атака привела к разрушению и возгоранию в высотном здании в Голосеевском районе Киева, где в настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия. Тем временем правоохранители фиксируют первые обращения от владельцев поврежденных квартир.

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Повреждения в доме после пожара. Фото: кадр из видео

Пожар охватил 18, 19 и 20 этажи жилого многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева. На месте происшествия сразу же приступили к работе экстренные службы, в частности спасатели ГСЧС, полицейские и специалисты-взрывотехники, которые до сих пор занимаются ликвидацией возгорания и фиксацией последствий обстрела.

По словам представительницы правоохранительных органов, согласно предварительной информации, в результате вражеской атаки никто не пострадал. В то же время в полицию уже успели обратиться двое местных жителей, чьи квартиры были повреждены в результате этого удара.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, атака России на Киев 2 июля стала беспрецедентной, поскольку было применено рекордное количество баллистических ракет. Пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне начали применять баллажирующие боеприпасы типа «Бандероль», а также изготавливают пенопластовые дроны «Гербера» с боевыми зарядами.

По последним данным на 12:40 в ГСЧС сообщили, что в Киеве погибло 18 человек. Шесть человек пока числятся пропавшими без вести.

Киев обстрелы Голосеевский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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