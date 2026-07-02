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Головна Київ У Голосіївському районі через удар згоріло три поверхи будинку

У Голосіївському районі через удар згоріло три поверхи будинку

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Дата публікації: 2 липня 2026 12:56
Атака на Київ сьогодні: у Голосіївському районі горіла багатоповерхівка
Постраждала від атаки багатоповерхівка. Фото: кадр з відео

Внаслідок російського обстрілу у ніч проти 2 липня у Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа на трьох верхніх поверхах житлової багатоповерхівки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це у коментарі сказала старша інспекторка із зв'язків з громадськістю Голосіївського управління поліції Анжеліка Федорченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

У Голосіївському районі горіла багатоповерхівка через атаку РФ

Російська атака призвела до руйнування та загоряння у висотному будинку в Голосіївському районі Києва, де наразі екстрені служби ліквідовують наслідки. Тим часом правоохоронці фіксують перші звернення від власників пошкоджених осель.

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Пошкодження у будинку після пожежі. Фото: кадр з відео

Пожежа охопила 18, 19 та 20 поверхи житлового багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва. На місці події одразу розгорнули роботу екстрені служби, зокрема рятувальники ДСНС, поліцейські та фахівці-вибухотехніки, які досі займаються ліквідацією займання та фіксацією наслідків обстрілу.

За словами представниці правоохоронних органів, згідно з попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Водночас до поліції вже встигли звернутися двоє місцевих мешканців, чиї квартири зазнали пошкоджень через цей удар.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, атака Росії на Київ 2 липня стала безпрецедентною, оскільки була застосована рекордна кількість балістичних ракет. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни почали застосовувати баражуючі боєприпаси типу "Бандероль", а також роблять пінопластові дрони "Гербера" з бойовими зарядами. 

За останніми даними станом на 12:40 в ДСНС повідомили, що в Києві загинуло 18 осіб. Шестеро людей поки що вважаються зниклими безвісти.

Київ обстріли Голосіївський район
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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