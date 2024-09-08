В Голосеевском районе Киева произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко, Telegram

В Голосеевском районе столицы произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия. Под завалами частично разрушенного двухэтажного здания могут находиться люди.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в воскресенье, 8 сентября.

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Кличко заявил, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв "пока неизвестного происхождения" на территории АТП.

Сообщается, что в результате инцидента частично разрушено двухэтажное здание, пожара нет.

"Под завалами могут быть люди", — отметил Кличко.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.