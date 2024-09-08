В Голосеевском районе Киева произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв — Кличко сообщил, что под завалами могут быть люди
8 сентября 2024 10:43
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко, Telegram
В Голосеевском районе столицы произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия. Под завалами частично разрушенного двухэтажного здания могут находиться люди.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в воскресенье, 8 сентября.
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Кличко заявил, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв "пока неизвестного происхождения" на территории АТП.
Сообщается, что в результате инцидента частично разрушено двухэтажное здание, пожара нет.
"Под завалами могут быть люди", — отметил Кличко.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
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