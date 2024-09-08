В Голосіївському районі Києва стався вибух на території автотранспортного підприємства

В Голосіївському районі Києва стався вибух — Кличко повідомив, що під завалами можуть бути люди
8 вересня 2024 10:43
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко, Telegram
У Голосіївському районі столиці стався вибух на території автотранспортного підприємства. Під завалами частково зруйнованої двоповерхової будівлі можуть бути люди.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у неділю, 8 вересня.
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Кличко заявив, що у Голосіївському районі столиці стався вибух "наразі невідомого походження" на території АТП.
Повідомляється, що внаслідок інциденту частково зруйнована двоповерхова будівля, пожежі немає.
"Під завалами можуть бути люди", — зазначив Кличко.
Наразі на місці працюють екстрені служби.
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