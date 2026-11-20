Руины в Киеве после обстрела 20 ноября. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 20 ноября Россия нанесла удар по Киеву, что привело к возгораниям в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах. В результате ночного обстрела погибли три человека, 11 получили травмы, спасатели эвакуировали одного человека, в настоящее время все данные еще уточняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева.

Реклама

Где вспыхнули пожары после обстрела 20 ноября

Российский обстрел в ночь на 20 ноября вызвал возгорания сразу в трех районах города. Больше всего пожаров возникло в Оболонском районе, где загорелось двухэтажное нежилое здание, а по другому адресу вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

Спасатель открывает подачу воды для тушения пожара. Фото: ГСЧС Киева

В Подольском районе поступили сообщения о пожарах в двух нежилых зданиях. Кроме того, под ночной удар попала нежилая застройка в Голосеевском районе.

Спасатели тушат пожар в здании. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

Ночная вражеская атака не обошлась без человеческих жертв. В ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель трех человек. Еще 11 человек пострадали во время обстрела, а одного человека пришлось эвакуировать. В настоящее время информация о всех последствиях ночного удара продолжает уточняться.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли баллистический удар по Киеву с нескольких направлений.

Под удар попали сразу три моста через Днепр. Известно, что повреждения получил Дарницкий мост, на Южном мосту зафиксировали повторный удар, а на Подольско-Воскресенском мосту временно перекрыли движение с правого берега на левый.

Помимо разрушений в столице, обстрел энергетической инфраструктуры привел к аварийным отключениям света во всех районах Киева, а также во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Из-за перебоев с электричеством утром 20 ноября в трёх районах столицы временно остановились троллейбусы, а три автобусных маршрута пришлось пустить в объезд из-за перекрытого Подольского моста.