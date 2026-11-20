Руїни в Києві після обстрілу 20 листопада. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 20 листопада Росія завдала удару по Києву, спричинивши займання в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах. Унаслідок нічного обстрілу загинули троє людей, 11 дістали травми, рятувальники евакуювали одну особу, наразі всі дані ще уточнюються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС Києва.

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Де спалахнули пожежі після обстрілу 20 листопада

Російський обстріл у ніч проти 20 листопада спричинив займання одразу в трьох районах міста. Найбільше пожеж виникло в Оболонському районі, де загорілася двоповерхова нежитлова будівля, а за іншою адресою спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Києва

Рятувальник відкриває подачу води для гасіння пожежі. Фото: ДСНС Києва

У Подільському районі надійшли повідомлення про вогонь у двох нежитлових будівлях. Крім того, під нічний удар потрапила нежитлова забудова у Голосіївському районі.

Рятувальники гасять пожежу в будівлі. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Києва

Нічна ворожа атака не минула без людських втрат. В ДСНС повідомили, що підтверджено загибель трьох людей. Ще 11 осіб під час обстрілу постраждали, а одну людину довелося евакуювати. Наразі інформація щодо всіх наслідків нічного удару продовжує уточнюватися.

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Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти п'ятниці, 20 листопада, російські війська завдали балістичного удару по Києву з кількох напрямків.

Під удар потрапили одразу три мости через Дніпро. Відомо, що пошкоджень зазнав Дарницький міст, по Південному зафіксували повторний приліт, а на Подільсько-Воскресенському тимчасово перекрили рух із правого берега на лівий.

Окрім руйнувань у столиці, обстріл енергетичної інфраструктури призвів до аварійних відключень світла в усіх районах Києва, а також на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині. Через перебої з електрикою вранці 20 листопада у трьох районах столиці тимчасово зупинилися тролейбуси, а три автобусні маршрути довелося пустити в об'їзд через перекритий Подільський міст.