В ГСЧС призвали киевлян покидать пляжи во время воздушной тревоги

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

При объявлении сигнала воздушной тревоги все отдыхающие обязаны немедленно покинуть пляжные зоны Киева и быстро направиться к ближайшим безопасным убежищам. Спасатели ГСЧС предупреждают, что пренебрежение этими базовыми правилами во время отдыха у воды может стоить людям жизни. Именно такая трагедия недавно произошла в Одессе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГСЧС Павла Петрова в эфире Ранок.LIVE.

Опасность на официальных и диких пляжах

При этом особую опасность в настоящее время представляют именно дикие и неофициальные места для купания, где вообще отсутствует какой-либо контроль. А вот на специально выделенных участках в столице постоянно дежурят специалисты, способные оперативно оказать людям первую домедицинскую помощь в случае чрезвычайной ситуации.

"Во время сигнала воздушной тревоги все же нужно укрываться, а не ждать на пляже, думая, что угроза пройдет", — подчеркнул пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не полагаться на удачу, поскольку собственная безопасность во время войны остается личной ответственностью каждого.

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Где чаще всего происходят трагедии

Наибольшее количество несчастных случаев и трагедий на воде фиксируется именно там, где купаться вообще запрещено.

Представители ведомства настоятельно рекомендуют всем отдыхающим заранее узнавать, где именно находится ближайшее безопасное укрытие, прежде чем выходить к воде.

По словам Павла Петрова, быстро найти такое проверенное место в столице можно с помощью специальной интерактивной карты, доступной всем пользователям в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в КП "Плесо" заявили, что на муниципальных пляжах Киева нет укрытий. Поэтому для более безопасного отдыха стоит выбирать пляжи, расположенные вблизи станций метро, ведь метрополитен является хорошим укрытием во время воздушной тревоги.

Также мы сообщали, что 27 июня в Киеве стартовал этап международной серии соревнований по плаванию на открытой воде OCEANMAN. Этап в Киеве является частью международной серии, которая проходит в десятках стран мира и объединяет как профессиональных пловцов, так и любителей.