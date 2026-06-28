У ДСНС закликали киян залишати пляжі під час повітряної тривоги

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Під час оголошення сигналу повітряної тривоги всі відпочивальники зобов'язані негайно залишати пляжні зони Києва та швидко йти до найближчих безпечних сховищ. Рятувальники ДСНС попереджають, що нехтування цими базовими правилами під час відпочинку біля води може коштувати людям життя. Саме така трагедія нещодавно сталася в Одесі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ДСНС Павла Петрова у ефірі Ранок.LIVE.

Небезпека на офіційних та диких пляжах

При цьому особливу небезпеку наразі становлять саме дикі та неофіційні місця для купання, де взагалі немає жодного контролю. А ось на спеціально визначених локаціях у столиці постійно чергують фахівці, які здатні оперативно надати людям першу домедичну допомогу у разі надзвичайної ситуації.

"Під час сигналу повітряної тривоги все ж таки потрібно користуватися укриттям, а не чекати на пляжі, думаючи, що загроза омине", — наголосив речник ДСНС Павло Петров.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян не сподіватися на удачу, оскільки власна безпека під час війни залишається особистою відповідальністю кожного.

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Де частіше всього трапляються трагедії

Найбільша кількість нещасних випадків і трагедій на воді фіксується саме там, де купатися взагалі заборонено.

Представники відомства наполегливо радять усім відпочивальникам заздалегідь дізнаватися, де саме розташоване найближче безпечне укриття перед виходом до води.

За словами Павла Петрова, швидко знайти таку перевірену локацію у столиці можна за допомогою спеціальної інтерактивної карти, яка доступна всім користувачам у мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Як писали Новини.LIVE раніше, у КП "Плесо" заявили, що на муніципальних пляжах Києва немає укриттів. Тому для безпечнішого відпочинку варто обирати пляжі, розташовані поблизу станцій метро, адже метрополітен є гарним укриттям під час повітряної тривоги.

Також ми повідомляли, що у Києві 27 червня розпочався етап міжнародної серії змагань з плавання на відкритій воді OCEANMAN. Етап у Києві є частиною міжнародної серії, яка проходить у десятках країн світу та об’єднує як професійних плавців, так і любителів.