В Ирпене отец мог застрелить дочь в голову: что говорят в полиции

Работники полиции. Фото: УНИАН

В понедельник, 16 марта, в Ирпене Киевской области произошел смертельный инцидент. Мужчина, предварительно, мог застрелить собственную дочь в голову, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Реклама

Убийство ребенка и самоубийство отца в Ирпене

Согласно сообщению пресс-службы, в полицию 16 марта поступило сообщение от женщины о том, что по месту жительства в доме она обнаружила без признаков жизни своего отца и его малолетнюю дочь. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

"Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь в доме вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно совершил выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Также известно, что девочка болела", — говорится в сообщении.

Сейчас тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

"Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", — резюмировали правоохранители.

