Главная Киев В Ирпене отец мог застрелить дочь в голову: что говорят в полиции

В Ирпене отец мог застрелить дочь в голову: что говорят в полиции

Дата публикации 17 марта 2026 02:23
В Ирпене отец мог застрелить дочь в голову: что говорят в полиции
Работники полиции. Фото: УНИАН

В понедельник, 16 марта, в Ирпене Киевской области произошел смертельный инцидент. Мужчина, предварительно, мог застрелить собственную дочь в голову, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Читайте также:

Убийство ребенка и самоубийство отца в Ирпене

Согласно сообщению пресс-службы, в полицию 16 марта поступило сообщение от женщины о том, что по месту жительства в доме она обнаружила без признаков жизни своего отца и его малолетнюю дочь. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

"Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь в доме вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно совершил выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Также известно, что девочка болела", — говорится в сообщении.

Сейчас тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

"Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", — резюмировали правоохранители.

Напомним, недавно министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что после теракта во Львове правоохранители изменили протоколы реагирования.

Также мы писали, что в Германии приговорили 16-летнего украинца к 10 годам колонии, поскольку тот убил 32-летнюю женщину из Украины и ее маленького ребенка.

убийство полиция Киевская область самоубийство Криминал Ирпень
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
