Головна Київ В Ірпені батько міг застрелити доньку у голову: що кажуть у поліції

В Ірпені батько міг застрелити доньку у голову: що кажуть у поліції

Дата публікації: 17 березня 2026 02:23
Працівники поліції. Фото: УНІАН

У понеділок, 16 березня, в Ірпені Київської області стався смертельний інцидент. Чоловік, попередньо, міг застрелити власну доньку у голову, після чого вчинив самогубство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Читайте також:

Вбивство дитини та самогубство батька в Ірпені

Згідно допису пресслужби, до поліції 16 березня надійшло повідомлення від жінки про те, що за місцем проживання в будинку вона виявила без ознак життя свого батька та його малолітню доньку. На місце події одразу прибули правоохоронці.

"Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла", — йдеться у повідомленні.

Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

"Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", — резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що після теракту у Львові правоохоронці змінили протоколи реагування.

Також ми писали, що у Німеччині засудили 16-річного українці до 10 років колонії, оскільки той вбив 32-річну жінку з України та її маленьку дитину.

вбивство поліція Київська область самогубство Кримінал Ірпінь
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
