В Ірпені батько міг застрелити доньку у голову: що кажуть у поліції
У понеділок, 16 березня, в Ірпені Київської області стався смертельний інцидент. Чоловік, попередньо, міг застрелити власну доньку у голову, після чого вчинив самогубство.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Вбивство дитини та самогубство батька в Ірпені
Згідно допису пресслужби, до поліції 16 березня надійшло повідомлення від жінки про те, що за місцем проживання в будинку вона виявила без ознак життя свого батька та його малолітню доньку. На місце події одразу прибули правоохоронці.
"Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла", — йдеться у повідомленні.
Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
"Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", — резюмували правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що після теракту у Львові правоохоронці змінили протоколи реагування.
Також ми писали, що у Німеччині засудили 16-річного українці до 10 років колонії, оскільки той вбив 32-річну жінку з України та її маленьку дитину.
