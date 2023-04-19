В Ирпене начали демонтаж домов, которые пострадали в результате российской агрессии

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене по улице Севериновская 160/1 уже начался демонтаж девятиэтажки, которая была серьезно повреждена во время боев в марте прошлого года за город в Киевской области. Сейчас техника работает преимущественно на первых этажах.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия в Ирпене.

Читайте также:

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов

Заместитель городского головы Ирпеня Андрей Кравчук сообщил, что работы должны быть закончены примерно через месяц. После этого будет продолжаться обсуждение проекта по восстановлению нового дома, однако когда именно это начнется, пока не ясно.

Местные жители Ирпеня очень радуются, что наконец-то уже начался демонтаж. Они надеются, что в ближайшие годы смогут вернуться к себе домой.

Демонтаж осуществляется в рамках огромного проекта по масштабному восстановлению Ирпеня, которое началось в середине апреля.

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

Местные жители Ирпеня. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов. Фото: Новини.LIVE

В городе по улице Севериновская также демонтируют дом, на котором есть граффити британского художника Бэнкси. Рисунок аккуратно вырежут и передадут на хранение.

Граффити Бэнкси в Ирпене. Фото: Новини.LIVE

Напомним, убытки Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляют 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска. Но ирпинцы не опустили руки и сами по себе начали восстановление сразу после деоккупации.