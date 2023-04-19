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В Ірпені почали демонтаж будинків, які постраждали внаслідок російської агресії

19 квітня 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ірпені почали демонтаж будинків, які постраждали внаслідок російської агресії
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Ірпені по вулиці Северинівська 160/1 уже розпочався демонтаж дев'ятиповерхівки, яка була серйозно пошкоджена під час боїв у березні минулого року за місто в Київській області. Наразі техніка працює переважно на перших поверхах.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці події в Ірпені.

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В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків

Заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук повідомив, що роботи мають бути закінчені приблизно за місяць. Після цього триватиме обговорення проєкту щодо відбудови нового будинку, однак коли саме це розпочнеться поки не зрозуміло. 

Місцеві мешканці Ірпеня дуже радіють, що нарешті уже розпочався демонтаж. Вони сподіваються, що найближчими роками зможуть повернутися назад до себе додому.

Демонтаж здійснюється в рамках величезного проєкту по масштабній відбудові Ірпеня, яка розпочалася у середині квітня.

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
Місцеві мешканки Ірпеня. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE
В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
В Ірпені розпочався демонтаж пошкоджених будинків. Фото: Новини.LIVE

В місті по вулиці Северинівська також демонтовують будинок, на якому є графіті британського художника Бенксі. Малюнок акуратно виріжуть та передадуть на збереження. 

В Ирпене начался демонтаж поврежденных домов
Графіті Бенксі в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млрд доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська. Але ірпінці не опустили руки і власними силами почали відбудову одразу після деокупації.

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